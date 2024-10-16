مقتل رئيس بلدية و4 أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل 5 لبنانيين اليوم الأربعاء في "حصيلة أولية"، أوردتها وزارة الصحة، جراء إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها في جنوب لبنان.

وقالت محافِظة النبطية هويدا ترك -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وأشارت الى أن رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل مع عدد من فريق عمله في عداد القتلى.