أخبار|لبنان

مقتل رئيس بلدية و4 أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

القصف الإسرائيلي على النبطية شكل ما يشبه الحزام الناري (الفرنسية- أرشيف)
16/10/2024-|آخر تحديث: 16/10/202412:03 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قتل 5 لبنانيين اليوم الأربعاء في "حصيلة أولية"، أوردتها وزارة الصحة، جراء إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها في جنوب لبنان.

وقالت محافِظة النبطية هويدا ترك -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وأشارت الى أن رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل مع عدد من فريق عمله في عداد القتلى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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