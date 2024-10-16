غرق قارب باليونان وإيطاليا تنقل مهاجرين بينهم مصريون إلى ألبانيا

قال خفر السواحل اليوناني، مساء أمس الثلاثاء، إنه أنقذ 27 مهاجرا وانتشل جثث 4 أشخاص بعد غرق قاربهم بالقرب من جزيرة كوس، في حين وصلت صباح اليوم سفينة إيطالية تحمل مهاجرين إلى ميناء شينغجين الألباني للنظر في طلبات لجوئهم.

فقد أفاد خفر السواحل اليوناني بأن 3 سفن تابعة له إلى جانب سفينة تجارية بحثت عن مزيد من الأشخاص في المنطقة.

وكانت اليونان في صدارة الدول التي واجهت أزمة المهاجرين عام 2015 حين عبر أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، من تركيا إلى الدولة الأوروبية عن طريق البحر.

وفي سياق آخر، رست أول سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، وعلى متنها 16 مهاجرا تم اعتراضهم، في ميناء شينغجين الألباني لمعالجة طلب اللجوء الخاص بهم.

وأنشأت إيطاليا مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا، وهي أول اتفاقية من نوعها تتضمن قيام دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتحويل مهاجرين إلى دولة غير عضو في التكتل في محاولة لردع الهجرة غير النظامية.

وتم اعتراض أول مجموعة من المهاجرين، تضم 10 من بنغلاديش و6 مصريين، في البحر يوم الأحد، بعد أن أبحروا من ليبيا، وسيكون التعامل معهم بموجب الترتيب الجديد.

وبمجرد الانتهاء من الإجراءات سيرسلون إلى إيطاليا إذا كان الرد على طلب اللجوء الخاص بهم إيجابيا، أو إلى بلادهم إذا رفض طلبهم.

وبموجب شروط الاتفاق مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إليها كل عام ما داموا ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة، وهو ما يحدّ بشدة من إمكانية حصولهم على اللجوء.

وانخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​من شمال أفريقيا بنسبة 61% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.