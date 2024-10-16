غالانت: أي مفاوضات بشأن لبنان لن تكون إلا تحت النار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء إن إسرائيل لن توقف القتال ضد حزب الله اللبناني، وإن أي مفاوضات بهذا الشأن ستجرى "تحت النار".

ونقل بيان صادر عن مكتب غالانت عنه قوله للقوات قرب الحدود، إن القتال مستمر حتى تعيد إسرائيل "بشكل آمن مواطنيها إلى منازلهم" قرب الحدود اللبنانية، قائلا "لن نجري المفاوضات إلا تحت النار، قلت هذا في اليوم الأول، وقلته في غزة وأقوله هنا".

وأضاف البيان عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن "حزب الله في محنة كبيرة"، في حين ذكرت يديعوت أحرونوت أن غالانت أجرى اليوم تقييما للوضع في الفرقة 146، مشيرا إلى حديث نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله بشأن الدعوة لوقف القتال في غزة وربطها بوقف إطلاق النار تجاه إسرائيل.

وكان قاسم قال أيضا -في كلمة له هي الثالثة منذ اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله– إن الحزب ما زال قويا رغم الضربات القاسية التي أصابته، واستعاد عافيته الميدانية وقدراته، مؤكدا أن الحزب قرر منذ نحو أسبوع تنفيذ "معادلة جديدة" ستستمر، وهي "إيلام العدو".

كما وجّه رسالة للجبهة الداخلية الإسرائيلية أكد فيها أن الحل هو وقف إطلاق النار، وأردف "أقول للإسرائيليين لا تصدقوا ما يعلنه مسؤولوكم، وانظروا إلى قتلاكم في الحرب".