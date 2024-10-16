غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أيام

استهدفت غارة إسرائيلية حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أيام.

وقال مراسل الجزيرة إن الطيران الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية ثم تلتها غارة كبيرة بصاروخ على حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وأوضحت صور انبعاث أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية كما قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار.

وتأتي هذه الغارة بعد صدور أمر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء فوري لمبنى في المنطقة والمباني المجاورة له، وقال إنه سيضرب أهدافا لحزب الله هناك.

وفي رسالة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" وأرفقها برسم بياني يحدّد موقع المبنى المعني، كتب أدرعي "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المبنى المحدّد في الخارطة والواقع في حارة حريك: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله (…) من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر".

وقد أفاد مراسل الجزيرة ناصر شديد بأن نحو 95% من سكان الضاحية أجلوا من مساكنهم.

في المقابل، أعلن حزب الله فجر اليوم قصف مربض المدفعية الإسرائيلية في ديشون وفي دلتون بدفعة صاروخية كما قال إنه قصف مستوطنة يفتاح الإسرائيلية برشقة صاروخية.

هذا، وواصل الحزب ضرباته الصاروخية على حيفا وصفد وبلدات أخرى عدة في الجليل، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن منظومة الدفاع الجوي رصدت الليلة الماضية 50 عملية إطلاق لصواريخ عبرت شمال إسرائيل قادمة من لبنان.

واعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي عددا من الصواريخ فيما سقطت أخرى في صفد ومحيطها ولم يبلغ عن وقوع إصابات بحسب ما جاء في بيان الجيش.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين إثر سقوط 5 صواريخ من لبنان وإصابة ساحة منزل في صفد شمال إسرائيل.