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عاجل | المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بشدة 6.1 يضرب شرق تركيا بعمق 9 كم تحت الأرض
16/10/2024
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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