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عاجل | القمة الخليجية الأوروبية: نشعر بالقلق إزاء تزايد التوتر بالمنطقة ونحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس

16/10/2024-|آخر تحديث: 16/10/202408:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)

البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية ببروكسل:

  • ندعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم لوقف إطلاق النار بغزة.
  • ندين الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية ونحث الجميع على الوفاء بالتزاماتهم.
  • نؤكد الحاجة لتقديم المساعدات فورا وبلا شروط بفتح كل المعابر ودعم أعمال الأونروا.
  • نؤكد مجددا التزامنا بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين.
  • نشعر بالقلق إزاء تزايد التوتر في المنطقة ونحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس.
  • نشعر بقلق عميق إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية وندعو إلى إنهائها فورا.
  •  نشعر بقلق إزاء التصعيد في لبنان ونؤكد دعمنا للبنانيين وندعو لوقف فوري لإطلاق النار.
  • ندين الهجمات ضد البعثات الأممية وبشكل خاص الهجوم الأخير ضد قوة اليونيفيل في لبنان.
المصدر : الجزيرة

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