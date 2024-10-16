عاجل | القمة الخليجية الأوروبية: نشعر بالقلق إزاء تزايد التوتر بالمنطقة ونحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس
16/10/2024-|آخر تحديث: 16/10/202408:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)
البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية ببروكسل:
- ندعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم لوقف إطلاق النار بغزة.
- ندين الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية ونحث الجميع على الوفاء بالتزاماتهم.
- نؤكد الحاجة لتقديم المساعدات فورا وبلا شروط بفتح كل المعابر ودعم أعمال الأونروا.
- نؤكد مجددا التزامنا بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين.
- نشعر بالقلق إزاء تزايد التوتر في المنطقة ونحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس.
- نشعر بقلق عميق إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية وندعو إلى إنهائها فورا.
- نشعر بقلق إزاء التصعيد في لبنان ونؤكد دعمنا للبنانيين وندعو لوقف فوري لإطلاق النار.
- ندين الهجمات ضد البعثات الأممية وبشكل خاص الهجوم الأخير ضد قوة اليونيفيل في لبنان.
المصدر : الجزيرة