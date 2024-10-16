مصابان بإطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

وبثت منصات فلسطينية محلية مشاهد توثق استنفار قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا، عقب سماع دوي إطلاق نار.

https://x.com/PalinfoAr/status/1846492155386180041

وقتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 آخرون بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار وقعت أمس الثلاثاء على طريق سريع قرب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، في حين استشهد المنفذ.

وجاء إطلاق النار في أسدود بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بجروح في عملية طعن وقعت في 4 مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي، في حين استشهد المهاجم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل 7 أشخاص في تل أبيب في هجوم شن بأسلحة آلية وبسلاح أبيض تبنته كتائب عزب الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).