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عاجل | أمير قطر: القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين
16/10/2024-|آخر تحديث: 16/10/202405:14 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح القمة الخليجية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل:
- القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين.
- نثمن اعتماد الاتحاد الأوروبي لوثيقة الشراكة مع دول الخليج.
- مستقبل التعاون الخليجي الأوروبي واعد.
- دول الخليج والاتحاد الأوروبي لديهما علاقات تاريخية تعتمد على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي.
- ندرك حجم الأخطار التي تواجه العالم في ظل استمرار الحرب على غزة ولبنان واستمرار الحرب في أوكرانيا.
- نثمن الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
- الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع.
- نطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان ووقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش بالضفة.
- نثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين.
- ندعو المجتمع الدولي للعمل لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار 1701.
- وقف إطلاق النار يجب أن يشكل أساسا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية.
المصدر : الجزيرة