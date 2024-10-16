عاجل | أمير قطر: القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح القمة الخليجية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل:

القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين.

نثمن اعتماد الاتحاد الأوروبي لوثيقة الشراكة مع دول الخليج.

مستقبل التعاون الخليجي الأوروبي واعد.

دول الخليج والاتحاد الأوروبي لديهما علاقات تاريخية تعتمد على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي.

ندرك حجم الأخطار التي تواجه العالم في ظل استمرار الحرب على غزة ولبنان واستمرار الحرب في أوكرانيا.

نثمن الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع.

نطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان ووقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش بالضفة.

نثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين.

ندعو المجتمع الدولي للعمل لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار 1701.

وقف إطلاق النار يجب أن يشكل أساسا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية.