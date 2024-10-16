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عاجل | أمير قطر: القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين

16/10/2024-|آخر تحديث: 16/10/202405:14 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح القمة الخليجية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل:

  • القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين.
  • نثمن اعتماد الاتحاد الأوروبي لوثيقة الشراكة مع دول الخليج.
  • مستقبل التعاون الخليجي الأوروبي واعد.
  • دول الخليج والاتحاد الأوروبي لديهما علاقات تاريخية تعتمد على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي.
  • ندرك حجم الأخطار التي تواجه العالم في ظل استمرار الحرب على غزة ولبنان واستمرار الحرب في أوكرانيا.
  • نثمن الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
  • الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع.
  • نطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان ووقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش بالضفة.
  • نثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين.
  • ندعو المجتمع الدولي للعمل لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار 1701.
  • وقف إطلاق النار يجب أن يشكل أساسا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية.
المصدر : الجزيرة

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