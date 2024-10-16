روسيا تعلق على خطة زيلينسكي للنصر

علقت روسيا على خطة النصر التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكسب الحرب، وقالت إنها تدفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الدخول في صراع مباشر معها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء إن "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي ستؤدي إلى كارثة للشعب الأوكراني، ووصفتها بأنها ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة.

وقال الكرملين في وقت سابق إن من المبكر التعليق بالتفصيل على الخطة، لكن كييف تحتاج إلى "الاستفاقة" وإدراك عدم جدوى السياسات التي تواصلها.

ويعتزم الرئيس الأوكراني -اليوم الأربعاء- الكشف عن خطته لـ"النصر"، التي استبقتها بتلميحات وانتقادات ضمنية لـ"فتور" الحلفاء، ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكان مقررا أن يطرح زيلينسكي "خطة النصر" في قمة "حلفاء أوكرانيا" في "قاعدة رامشتاين" بألمانيا التي كانت تهدف إلى تأكيد استمرار الدعم لكييف في مواجهة الهجوم الروسي. وكان مقررا لها الانعقاد يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنها تأجلت بعد أن ألغى بايدن زيارته إلى ألمانيا وأنغولا بسبب انشغاله بـ"إعصار ميلتون".

وكتب زيلينسكي -في منشور على تليغرام- "سنطرح خطة النصر، خطوات واضحة ومحددة لإنهاء الحرب على نحو عادل"، وذلك بعد أن سبق وتحدثت أوكرانيا الشهور القليلة الماضية عن خطة لإنهاء الحرب التي تخوضها في مواجهة جارتها الكبرى روسيا منذ نحو ألف يوم.

وكان زيلينسكي دعا خلال خطاب له حلفاء بلاده الغربيين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم كييف في لحظة محفوفة بالمخاطر في مسعى لإنهاء الصراع مع روسيا العام المقبل.