حزب الله يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين باشتباكات من مسافة صفر

قصف حزب الله اللبناني مدينة صفد ويخوض اشتباكات عنيفة من مسافة صفر مع قوات العدو في محيط بلدة القوزح، وأوقع خلالها قتلى وجرحى في صفوفه، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد، اليوم الأربعاء، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.

وأكد حزب الله أنه قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، وذلك بعد أن أكدت بلدية صفد سقوط شظايا صواريخ بعد اعتراضها شمالي المدينة دون وقوع إصابات.

وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في وادي هونين بصلية صاروخية. كما أكد التصدي لمسيرتين إسرائيليتين وإجبارهما على التراجع ومغادرة أجواء جنوب لبنان.

وفي بيان آخر قال حزب الله إنه قصف آليات ومواقع عسكرية، مخلفا إصابة 13 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة، كما استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين بين بلدتي العديسة ومركبا برشقة صاروخية.

وأشار الحزب إلى أنه قصف مستوطنة كرمئيل بالصواريخ، وأوقع طاقم دبابة ميركافا بين قتيل وجريح في محيط بلدة راميا، كما قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في مسغاف عام بقذائف المدفعية.

وأعلن قصف تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة مركبا بقذائف المدفعية.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مجد الكروم في الجليل. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد 10 قذائف صاروخية على الأقل أُطلقت باتجاه الجليل الأدنى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت أغلب الصواريخ، في حين سقط عدد منها في المنطقة، وأكدت المصادر الإعلامية الإسرائيلية أيضا سقوط قذائف في 6 مواقع بمجد الكروم في منطقة الشاغور بالجليل الأدنى.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بوقوع إصابات مباشرة في كرمئيل نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان، كما قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى اعتراض هدف جوي اخترق الحدود من لبنان بعد أن دوت صفارات الإنذار بمنطقة قاعدة رمات دافيد الجوية بمنطقة مرج بن عامر شمال إسرائيل.

حزب الله يعلن قصفه مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة، وصفارات الإنذار تدوي في مناطق متعددة بالجليل الأعلى.. التفاصيل مع الصحفي محمد خيري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/gU5STYGH1v — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 16, 2024

وأعلنت بلدية صفد سقوط شظايا صواريخ بعد اعتراضها شمالي المدينة دون وقوع إصابات، كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام ومرجليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في حنيتا وأدميت وعرب العرامشة بالجليل الغربي.

غارات إسرائيلية

وأفاد مراسل الجزيرة، مساء اليوم، بشن إسرائيل غارة على سهل بلدة سرعين بالبقاع شرقي لبنان.

كما أفاد المراسل بأن غارة إسرائيلية استهدفت سهل بلدة طاريا بالبقاع شرقي لبنان.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 16 شخصا استشهدوا وأصيب 52 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على مبنى بلدية النبطية في جنوبي لبنان.

وقالت محافظة النبطية إن الغارة استهدفت مبنى البلدية، مما أدى إلى وقوع ضحايا بينهم رئيس البلدية.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد شنت أكثر من 80 غارة على مدينة النبطية وعدة بلدات في محيطها، كما شنت قوات الاحتلال غارات على بلدات في الجنوب اللبناني، وقصفت بالمدفعية بلدة عيتا الشعب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت محيط بلدة الشهابية في قضاء صور، واستهدفت غارات أخرى محيط بلدتي معروب وتول في جنوب لبنان.

كما جرح 12 لبنانيا، بينهم 3 حالات خطرة، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في بلدة اليمونة، كما استهدفت غارة ثانية بلدة حوش الغنم في البقاع شرقي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم، أن 2367 قتيلا و11088 مصابا سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها وغاراتها الجوية لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا "محدودا" جنوبي البلاد.

وأسفر العدوان على لبنان عن 2350 قتيلا، و10 آلاف و906 مصابين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وفي حين تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر.