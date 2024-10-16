حزب الله ينشر لقطات فيديو لاستهداف صفد ونهاريا

نشر حزب الله اللبناني لقطات فيديو لهجمات شنها اليوم على مدينتي صفد ونهاريا وذلك بالتزامن مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن حادث أمني صعب على الحدود مع لبنان.

وأظهرت الصور التي نشرها الحزب قصف صفد برشقة صاروخية واستهداف مدينة نهاريا بمسيّرة انقضاضية وتضمنت الصور مشاهد نشرها مستوطنون للأضرار التي أحدثتها الهجمات.

كما نشر الحزب صورا لقصف ثكنة بيت ليد شرقي نتانيا بصواريخ "نصر-1" وقالت إن العملية تمت يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتضمن الفيديو صورا من الإعلام الإسرائيلي تظهر اختباء الجنود في جداول لتصريف المياه.

وكثّف حزب الله اليوم ضرباته على القطاعين الجنوبي والأوسط من الحدود حيث تتمركز غالبية القوات الإسرائيلية، وفق ما نقله الصحفي إلياس كرام من رام الله.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن حادث أمني صعب قرب مدينة نهاريا فيما نشر الحزب صورا تظهر سقوط مسيّرة انقضاضية بالمنطقة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية صور لمروحيات تحط في أحد مستشفيات تل أبيب.

وكان الصحفي كرام قد تحدث عن تقارير غير رسمية قالت إن مقاتلات عسكرية تحلق في سماء القطاع الغربي للحدود وإن مستشفيي بلينسون في تل أبيب ورمبام في حيفا يستعدان لاستقبال 8 مروحيات تقل جرحى.

ونقلت الجزيرة مشاهد تداولها إعلام إسرائيلي لهبوط مروحيات عسكرية في مستشفى رمبام.

ووفقا لمصدر نفسه فإن كثافة النيران الإسرائيلية في منطقة عيتا الشعب اللبنانية تعزز هذه الأنباء، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الغربي وجرى حديث عن وصول مسيرات لمدينة شلومي قرب نهاريا.