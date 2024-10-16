أوامر إخلاء في شرق أوكرانيا وغارات روسية على كييف

أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء مدينة رئيسية و3 تجمعات سكنية أخرى في منطقة خاركيف شرق البلاد، وذلك مع اقتراب القوات الروسية التي طالت هجماتها الجوية العاصمة كييف مجددا في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ويشمل أمر الإخلاء -الذي أصدره أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف- مدينة كوبيانسك، وهي مركز للسكك الحديدية يمر خلاله نهر أوسكيل، وكذلك بلدة بوروفا إلى الجنوب، بالقرب من مدينة إيزيوم، وهي مركز لوجستي رئيسي آخر.

وسيطرت القوات الروسية على كوبيانسك في الأسابيع التي أعقبت الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكن القوات الأوكرانية استعادتها في وقت لاحق من ذلك العام.

وقال سينيهوبوف -في تصريحات بثها التلفزيون الوطني- إن أمر الإخلاء "إلزامي" معتبرا أن الوضع الأصعب هو في قطاع كوبيانسك، على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل الذي يقسم المدينة.

وأضاف "لم يعد بوسعنا ضمان عودة إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه بسبب القصف المستمر. جميع فرق الإصلاح تتعرض على الفور لإطلاق النار من الروس".

ونبه سينيهوبوف إلى أن هناك مراكز إجلاء أقيمت في خاركيف، ولا يزال 4 آلاف من السكان في خطر على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل و3 آلاف آخرون على الضفة الغربية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن 19 معركة دارت بالقرب من كوبيانسك خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا تزال 7 معارك مستمرة.

ملاجئ كييف

وفي العاصمة كييف، قال مسؤولان رفيعا المستوى إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تليغرام للمراسلة "ابقوا في الملاجئ". وأضاف أن الطائرات المسيرة متجهة نحو منطقة ترويشتشينا على مشارف كييف.

كما قال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية بكييف -على تليغرام- إن وحدات الدفاع الجوي اشتركت في صد الهجوم.

وقد صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في كل من كييف والمنطقة المحيطة، والنصف الشرقي من أوكرانيا بأكمله، منذ الساعة 1900 بتوقيت غرينتش تقريبا.

وعلى الجانب الآخر، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية الجنوبية إن طائرات مسيرة أوكرانية شنت سلسلة من الهجمات مساء أمس على تلك المنطقة الحدودية مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بسيارات وممتلكات.

وأضاف غلادكوف -عبر تطبيق تليغرام للمراسلة- إن طائرة مسيرة استهدفت حافلة متحركة في قرية أوكتيابرسكي بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، بينهم 4 قصَّر.

وقال أيضا إن هجمات الطائرات المسيرة استمرت خلال المساء، مستهدفة مواقع تجارية وبنية تحتية في قريتين أخريين بالقرب من الحدود. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات هناك.

وتقصف القوات الأوكرانية منذ شهور أهدافا عبر الحدود بمناطق مختلفة، ونفذت في أغسطس /آب توغلا في منطقة كورسك حيث سيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي. وقال مسؤولون في موسكو إن الجيش استعاد السيطرة على عدة قرى بالمنطقة.