سلطنة عمان تتحدث عن حادث أمني بمطار مسقط الدولي

قالت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان اليوم الأربعاء، إنها تعاملت مع حادث أمني على متن طائرة إحدى شركات الطيران الأجنبية المتجهة من الرياض إلى مومباي وعلى متنها 192 مسافرا والتي هبطت اضطراريًا في مطار مسقط الدولي.

وأوضحت الهيئة العمانية -في بيان على منصة إكس- أن الطائرة اضطرت للهبوط أثناء عبورها أجواء السلطنة، مؤكدة سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة، وعدم وجود أي "تهديد حقيقي" داخل الطائرة.

https://x.com/CAAOMN/status/1846598672311537708

وأضافت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المعنية قامت بالاستجابة بشكل كامل للحادثة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وثمّنت "جهود الفرق والشركاء الإستراتيجيين في التعامل الاحترافي مع البلاغ"، وفق البيان.