بايدن يفسح المجال لهاريس لإظهار شخصيتها القيادية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نائبته كامالا هاريس المرشحة لانتخابات الرئاسة "ستشق طريقها الخاص" حال فوزها، وهو تصريح فُسر بأنه محاولة لإفساح المجال لنائبة الرئيس لإظهار شخصيتها القيادية المستقلة من أجل كسب الناخبين المتشككين قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات.

وصرح بايدن بأن "كامالا ستقود البلاد في اتجاهها الخاص، وهذا أحد أهم الفوارق في هذه الانتخابات".

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وتابع قائلا "رؤية كامالا بشأن مشاكلنا ستكون حيوية وجديدة. ورؤية دونالد ترامب قديمة وفاشلة، وبكل صراحة ليست نزيهة أبدا".

ومن شأن تصريحات بايدن أن تعطي هاريس قدرا أكبر من الحرية لإظهار مواقفها السياسية الخاصة في هذه المرحلة الختامية الحرجة من السباق الرئاسي. وقد ذهب بذلك أبعد مما ذهبت إليه هاريس نفسها للتفريق بين شخصية كل منهما.

وكان معاونو هاريس قد أعربوا سرّا عن إحباطهم من تركيز بايدن (81 عاما) على تركته الخاصة بدلا من السباق الرئاسي الذي تخوضه نائبته.

وزادت الضغوط على هاريس في الآونة الأخيرة لكي توضح للناخبين كيف ستقود البلاد بطريقة مختلفة عن سياسة بايدن إذا فازت بالرئاسة.

وتخوض هاريس منافسة حامية مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويشير متوسط الاستطلاعات الوطنية إلى أن المرشحة الديمقراطية تحظى بتأييد 48.5% من الناخبين مقابل 46% لمنافسها، غير أن هذا الفارق يقع ضمن هامش الخطأ.