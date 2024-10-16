الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات

عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللواء حسن رشاد رئيسا للمخابرات العامة خلفا للواء عباس كامل، الذي تم تعيينه مستشارا ومبعوثا خاصا ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية مساء الأربعاء، أصدر الرئيس المصري "قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية".

وأضافت "كما أدى اللواء حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة".

وشغل اللواء عباس كامل (68 عاما) منصب رئيس جهاز المخابرات العامة منذ 2018، ويعد "المنسق العام للأجهزة الأمنية" منصبا مستحدثا.

وتولى مسؤول كبير في المخابرات المصرية تحت إشراف كامل متابعة مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة التي تتوسط فيها مصر والولايات المتحدة وقطر.

ونشرت الرئاسة المصرية صورا تظهر السيسي وهو يستقبل رشاد وكامل معا، وأخرى تظهر رشاد وهو يؤدي اليمين.

وتدرج اللواء حسن رشاد في مختلف المهام والرتب والتخصصات داخل جهاز المخابرات العامة إلى أن أصبح وكيلا للجهاز، ثم رئيسا للجهاز.