إيران تستبعد هجوم إسرائيل على مواقعها النووية

استبعدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء أن تشنّ إسرائيل هجوما على منشآت نووية رئيسية، وذلك في ظل ترقب هجوم إسرائيلي محتمل على إيران بعد أسبوعين من الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي -في مقابلة بالفيديو مع وكالة نور نيوز للأنباء- إن من غير المرجح للغاية أن يحدث ذلك، وفي حال وقوعه فلن ينجح".

وفي حين أكد كمالوندي أن إيران تأخذ هذه التهديدات دائما على محمل الجد، أوضح أن بلاده قادرة على إصلاح أي أضرار محتملة بسرعة، قائلا "خططنا بطريقة تجعل الأضرار ضئيلة إذا ارتكبوا أي حماقة".

كما طالب المتحدث الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة أي تهديد أو هجوم على مواقع نووية، في أعقاب تقارير وتهديدات إسرائيل بمهاجمة منشآت نووية إيرانية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أول أمس، إن الجيش أعد خططا للرد على إيران، وذلك في ظل تأكيدات إسرائيلية متصاعدة بأن الرد سيكون "قاتلا ومفاجئا".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرار تنفيذ تلك الخطط ينتظر الاعتماد السياسي، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "راض عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران".

وقد ظلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طيلة الأيام الماضية تتوعد إيران "برد قاس ومؤلم وعنيف" على الهجوم الذي شنته مطلع الشهر الجاري على قواعد ومنشآت عسكرية في إسرائيل.

ويأتي ذلك في حين تترقب إيران هجوما إسرائيليا محتملا عليها، بعد هجومها على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.