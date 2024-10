اتهم باحث أميركي نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس بسرقة فقرات من كتاب شاركت في تأليفه منذ أكثر من عقد من الزمان.

واستشهد كريستوفر روفو، وهو زميل بارز في معهد مانهاتن، وهو مركز أبحاث محافظ، في منشور له على الإنترنت بتحليل أجراه ستيفان ويبر، وهو خبير نمساوي في مجال الانتحال، زعم فيه أن هاريس نقلت "بشكل حرفي" من مصادر غير مذكورة في كتابها "Smart on Crime"، الذي كتبته بالاشتراك مع جوان أو سي هاملتون.

ويقدم الكتاب، الذي نُشر عام 2009، قبل عام من انتخاب هاريس لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، رؤية هاريس حول كيفية عمل نظام العدالة الجنائية، انطلاقا من خبرتها في مقاضاة الجرائم التي تراوحت بين الاعتداء الجنسي على الأطفال والقتل في مقاطعة ألاميدا وسان فرانسيسكو.

وأشار روفو في منشوره إلى 6 فقرات محددة من كتاب هاريس الذي يبلغ عدد صفحاته حوالي 200 صفحة، كما ألمح في تغريدة له على موقع إكس إلى أن بعض الفقرات من موقع ويكيبيديا.

EXCLUSIVE: Kamala Harris plagiarized at least a dozen sections of her criminal-justice book, Smart on Crime, according to a new investigation. The current vice president even lifted material from Wikipedia.

We have the receipts. 🧵

— Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) October 14, 2024