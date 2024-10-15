بعد مرور شهر على إطلاقها حققت منصة "الجزيرة 360" العديد من الأرقام والإحصائيات بخصوص المحتوى المنشور خلال هذه الفترة.

وتشير الأرقام إلى أن هناك نصف مليون مستخدم يستمتعون بمشاهدة منصة "الجزيرة 360″، وهناك أكثر من 10 آلاف ساعة من المحتوى المتنوع تبثه المنصة، و700 ألف ساعة مشاهدة على المنصة، و250 ألف مشاهدة للبث الحي.

كما تظهر الأرقام أن هناك أكثر من 5.5 ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد منصة "الجزيرة 360" أن عملها لا يزال في البداية وأن القادم سيكون أكثر، وتدعو الناس إلى متابعتها، وتعد المنصة تجربة رائدة أحدثت ثورة في العالم الرقمي.