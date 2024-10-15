والد أسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو لبقائه في الحكومة

قال والد أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إن المحتجزين مازالوا يقبعون في أسر حماس لأسباب تتعلق ببقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم.

وأضاف يهودا كوهين أن الطريقة الوحيدة لإبقاء قضية المحتجزين حاضرة هي مواصلة المظاهرات والاحتجاجات.

وسبق أن أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين -الشهر الماضي- أن نتنياهو "لا يملك تفويضا" للتخلي عن ذويهم المحتجزين في القطاع المحاصر، وأوضحوا أن تصرفاته تسهم في تحقيق ما يريده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار من خلال "إشعال حرب متعددة المناطق".

يشار إلى أن احتجاجات عائلات الأسرى تصاعدت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية لمطالبة الحكومة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للمحتجزين مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وزادت حدة هذه المطالبات والاحتجاجات بشكل خاص منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 6 جثث لأسرى من نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتشير التقديرات إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة من أصل 239 أسيرا إسرائيليا تم أسرهم خلال عملية طوفان الأقصى.

ورغم جهود المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وبرعاية أميركية، فإن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حرجة، وسط إصرار نتنياهو على مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.