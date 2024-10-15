مناشدات لإنقاذ أطفال ونساء من مبنى يحترق بجباليا جراء القصف الإسرائيلي

أكدت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي تسبب في اشتعال النيران بمنزل مكون من 4 طوابق، يضم أطفالا ونساء كبيرات في السن غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأن الجرحى وعائلات محاصرة يناشدون إنقاذهم.

ويعود المنزل لعائلة الشريف في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة المحاصر منذ أسبوع من قبل قوات الاحتلال التي تمنع عنه المساعدات وتدمر كل مقومات الحياة.

وأفادت الطواقم الطبية أنها عاجزة عن تقديم المساعدة لعدم قدرتها على الوصول للمكان بفعل القصف الإسرائيلي وتحكّم جيش الاحتلال بحركة المواطنين.

وأدى القصف الإسرائيلي أيضا إلى استشهاد 4 أشخاص جراء استهداف منزل عائلة السيد بمنطقة الفالوجا أيضا بمخيم جباليا.

وأفاد شهود عيان باستمرار القصف المدفعي والغارات الجوية العنيفة بدون انقطاع منذ ساعات، وبأن القصف يتركز في المناطق الغربية لمخيم جباليا، خاصة الفالوجا ومحيط مسجد الهندي ومسجد الفرقان ومحيط الشهداء الستة.

ووفق مواقع فلسطينية فإن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وجباليا هي محور هجوم عسكري إسرائيلي منذ نحو 11 يوما. وأكمل الجيش تطويق مخيم اللاجئين التاريخي وأرسل دبابات إلى بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون المجاورتين من أجل تحقيق هدف معلن متمثل في القضاء على مقاتلي حماس الذين يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم هناك.

ومع استمرار العملية، يجد سكان جباليا أنفسهم في موقف صعب يطالبهم فيه الجيش الإسرائيلي بالتحرك في اتجاه الجنوب بينما يصرون على البقاء لما يُمثّل تنقلهم من مخاطر كبيرة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 342 فلسطينيا، ويواصل سياسة التجويع ضد سكان شمال غزة ضمن عمليته المستمرة منذ 11 يوما، في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحذرت 4 منظمات حقوقية إسرائيلية، في بيان مشترك الاثنين، دول العالم من أنها ستكون شريكة لتل أبيب في جريمة تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، إذا لم تتحرك لمنعها.

وسط وجنوب غزة

وفي غزة قصفت طائرات الاحتلال 3 عمارات سكنية بمنطقة الصناعية، وأكد الدفاع المدني أن طواقمه توجهت إلى المنطقة.

وفي وسط القطاع، استشهد شخصان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا شمال غربي مخيم النصيرات، وكذلك محيط محطة راضي للبترول.

وفي الجنوب استشهد شخص وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال عمارة بكرة في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

محاصرون

من جانبها قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفلسطينيين بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، محاصرون تحت وابل القنابل.

وأوضحت المنظمة في منشور على إكس، الاثنين، أن إسرائيل استهدفت ساحة مستشفى شهداء الأقصى للمرة السابعة منذ مارس/آذار 2024.

وشددت المنظمة على ضرورة وقف الهجمات المتكررة على المرافق الطبية في غزة.

وأكدت ضرورة احترام المستشفيات وقالت، يجب حماية المرافق والعاملين في المجال الصحي.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أميركي منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.