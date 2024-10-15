مشاهد لاستهداف القسام قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد شرق جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الثلاثاء مشاهد استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل منزل، بقذيفة تي بي جي مضادة للأفراد، شرق معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي التقطت الأحد الماضي -حسب المقطع- رصد القوة خلال دخولها إلى المنزل، ثم قيام أحد مقاتلي القسام بإطلاق القذيفة قبل انفجارها في المبنى، كما تضمن المقطع مشاهد إجلاء الجرحى والقتلى بعد العملية.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة منذ بدء الشهر الجاري من إبادة مستمرة، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين وتستهدف أي شخص يتحرك لجلب المياه أو تشغيل الآبار في المنطقة.

ودأبت كتائب القسام في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.