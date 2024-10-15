مشاهد توثق الدمار الهائل الذي خلّفه الاحتلال بمركز تموين في جباليا

أظهرت مشاهد خاصة عرضتها قناة الجزيرة صور الدمار الواسع الذي طال مركز التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمركز، حيث أتى على كل مرافقه بشكل كامل، بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي له أمس.

وتعرض المركز للقصف الإسرائيلي بينما كان يوجد أمام بوابته عدد كبير من المواطنين معظمهم نساء وكبار السن جاؤوا لاستلام المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وجرح 40 شخصا، وفق المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

ولا تزال جثامين الشهداء ملقاة في محيط مركز التموين لعدم تمكن فرق الإنقاذ من انتشالها بسبب صعوبة الوضع الأمني الذي يشهده مخيم جباليا لليوم الـ11 من العملية العسكرية الإسرائيلية به وبالمناطق الشمالية من قطاع غزة.

ويشهد شمال قطاع غزة معاناة إنسانية وصفها المسؤولون المحليون بالكارثة، خاصة بعد فصل الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنع دخول المساعدات والفرق الطبية.