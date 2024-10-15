مجلس الأمن يطالب باحترام قوات اليونيفيل في لبنان

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف باحترام أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) والمنشآت التابعة لها.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم الشديد إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها قوات اليونيفيل في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك على لسان المندوبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل، في بيان صحفي عقب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بشأن لبنان.

وقالت بيريسويل -التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس- إن الأعضاء يشعرون بقلق شديد إزاء إطلاق النار على منشآت اليونيفيل بلبنان في الأيام الأخيرة، ويطالبون باحترام قوات اليونيفيل ومنشآتها، وعدم استهدافها على الإطلاق.

وذكرت أن مجلس الأمن دعا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وشدد على ضرورة احترام قراره رقم 1701.

هجمات إسرائيلية

يذكر أنه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلنت اليونيفيل إصابة اثنين من جنودها، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة يتبع لها.

وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لدبابة ميركافا إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين آخرين من القوات الأممية.

يشار إلى أنه منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل قصفا عنيفا على لبنان، مما أدى لسقوط 1542 قتيلا و4500 جريح، إلى جانب نزوح أكثر 1.3 مليون شخص من جنوب لبنان.