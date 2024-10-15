ماكرون يذكّر نتنياهو بظروف نشأة إسرائيل

كشفت صحيفة "لوباريزيان" عن تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يذكّر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بظروف نشأة إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن ماكرون قال إنه يجب على نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، ولذلك لا ينبغي له أن يتنصّل من قرارات المنظمة الدولية.

وقالت "لوباريزيان" إن ماكرون أدلى بهذه التصريحات خلال جلسة مغلقة لمجلس الوزراء الفرنسي عقدت اليوم الثلاثاء. وأضافت أن عددا من المشاركين في الجلسة أكدوا حدوث ذلك.

ونبهت إلى أن هذه التصريحات لم يكن المقصود نشرها للعامة، وأن تسريبها سيثير الكثير من الجدل.

وردا على هذه التسريبات، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه "نذكر رئيس فرنسا أن قرار الأمم المتحدة لم يكن هو الذي أسس إسرائيل".

وأضاف نتنياهو مخاطبا ماكرون أنه يعارض أي وقف أحادي الجانب لإطلاق النار في لبنان، مشددا على أن تل أبيب تعمل لتقويض قدرة حزب الله على تهديد الإسرائيليين ولإعادة سكان الشمال لمنازلهم.

وكان الرئيس الفرنسي قد اعتبر يوم الجمعة الماضي أنه "من غير المقبول على الإطلاق" أن تكون القوة التابعة للأمم المتحدة في لبنان مستهدفة عمدا من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية"، وحذر من أن "فرنسا لن تتسامح مع المزيد من إطلاق النار".

الأولوية للحل السياسي

وفي وقت سابق، تناولت الصحافة الفرنسية تصريحات لماكرون دعا فيها إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبرا أن الأولوية للحل السياسي بدل الاستمرار في الحرب.

وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر: "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".

وبعد دعوة ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، رد عليه نتنياهو بالقول: "عار عليك. إسرائيل ستنتصر بدعمك أو من دونه"، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس عن نتنياهو.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية بيانا يناقض تصريحات ماكرون قالت فيه إن باريس ستواصل تزويد إسرائيل بقطع السلاح اللازمة للدفاع عن نفسها.