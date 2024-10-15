قطر تطالب بموقف دولي واضح لردع التغول الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تأمل أن ترى موقفا واضحا من المجتمع الدولي لردع التغول الإسرائيلي في المنطقة، معتبرا أن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبله أي شخص شريف.

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع تلفزيون قطر اليوم الثلاثاء " تابعنا بإصرار من أجل اتفاق ولا نصاب بالإرهاق وهدفنا وقف العدوان وحقن الدماء، لكن كانت هناك عرقلة في المفاوضات من الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى.

وشدد على أن أولوية قطر في لبنان وقف الحرب، مشيرا إلى أن بلاده أجرت اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين، وهي ترى أن الانتخابات في هذا البلد مسألة داخلية.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر لا تقبل انطلاق هجمات من قاعدة العديد تجاه أي دولة في المنطقة وخارجها.

وكانت طائرة تابعة للقوات الجوية القطرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري ببيروت، أول أمس الأحد، حاملة مساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن جسر جوي من الدوحة إلى بيروت، كانت قد أعلنت قطر إطلاقه، حيث من المتوقع أن يتم -خلال هذا الشهر- إرسال 10 طائرات محملة بالمواد الطبية ومواد الإيواء والمواد الغذائية إلى لبنان.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي عن أكثر من 1500 قتيل و4471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.