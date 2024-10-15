فعالية انتخابية لترامب في بنسلفانيا تتحول إلى حفل موسيقي

تحولت فعالية انتخابية للرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في ضواحي فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إلى حفلة موسيقية مرتجلة بعد أن تم مقاطعته مرتين بسبب حالات طبية في القاعة.

وتوقف ترامب خلال جلسة سؤال وجواب، حيث استدعي طبيب للقاعة بعدما واجه أحد الحضور مشكلة طبية، وبعد حالة طبية أخرى توقفت الجلسة التي كانت تديرها حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية (جمهورية) كريستي نويم، حيث توقف ترامب عن تلقي الأسئلة، وذكر هو ونويم أن الجو كان حارا في المكان، وسأل ترامب عن التكييف. وردت نويم ساخرةً "ربما لا يستطيعون تحمل تكاليفه، سيدي، في هذ الاقتصاد".

خلال التوقف الأول للجلسة، طلب ترامب تشغيل أغنية "أفي ماريا" (Ave Maria) حيث تم تشغيل نسخة موسيقية من الأغنية، وفي التوقف الثاني قال ترامب إنه يقصد نسخة مغني الأوبرا الإيطالي لوتشيانو بافاروتي من الأغنية، ليتم تشغيلها على الفور.

وقال ترامب بعد انتهاء الموسيقى "هذان الشخصان اللذان سقطا هما من الوطنيين.. نحن نحبهما. وبفضلهما، انتهى بنا الأمر ببعض الموسيقى الرائعة، أليس كذلك؟".

واقترح الرئيس السابق على الجمهور الاستمرار في حضور الأمسية بالاستمتاع لبعض المختارات الموسيقية بدلاً من سماع المزيد من الإجابات منه، حيث طلب تشغيل أغنية (YMCA) لفرقة (Village People) وتم بثها عبر السماعات العالية، فيما بقي ترامب على المسرح.

واستمر تشغيل الموسيقى في القاعة لمدة تقارب 40 دقيقة، حيث تراقص ترامب على المسرح، فيما غادر العديد من أنصاره القاعة وبقي البعض حتى النهاية.