عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يزرع براميل متفجرة بجباليا

استشهد 45 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، وبينما كثف الاحتلال قصف مناطق شمال القطاع، كشفت مصادر أن جيش الاحتلال زرع براميل متفجرة غرب مخيم جباليا.

وقال مراسل الجزيرة إن 10 شهداء وعددا من الجرحى -بينهم إصابتان خطيرتان- وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي فجر اليوم إثر غارة بالطائرات الحربية استهدفت منزلا مأهولا يعود لعائلة أبو طعيمة في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وأفاد المراسل بأن 5 استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الفخاري شرقي خان يونس.

وشهدت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس والشمالية الغربية لمدينة رفح قصفا مدفعيا عنيفا استهدف أراضي المواطنين ومنازلهم.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية فجر استهدفت منزلا خلف محطة راضي بالنصيرات وسط قطاع غزة، وقد تم تحويل مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لخطورة حالتهم.

كما استشهد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، حيث يشن الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا منذ ساعات شمال غربي المخيم وسط القطاع.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدحدوح.

وأفاد الدفاع المدني بانتشال جثماني شهيدين بعد تدمير الطائرات الإسرائيلية 3 منازل في حي تل الهوى غربي مدينة غزة، ولا يزال 12 مفقودا تحت الأنقاض.

شمال غزة يباد

ومنذ 11 يوما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار شمال القطاع، ونسف عشرات المنازل في مناطق متفرقة في جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، ويمنع دخول الغذاء والمياه والوقود.

وبينما كثف الاحتلال قصف مناطق شمال القطاع، أفادت مصادر للجزيرة أن جيش الاحتلال يزرع براميل متفجرة في أحياء بالفالوجا غرب مخيم جباليا، ويحاصر عشرات العائلات.

واستشهد 7 فلسطينيين -بينهم أطفال-وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 342 فلسطينيا، ويواصل سياسة التجويع ضد سكان شمال غزة ضمن عمليته المستمرة في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويحاول الجيش تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بالعمل على احتلال المنطقة وتفريغها من سكانها عبر الحصار والتجويع والقتل.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.