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عاجل| هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية اليوم استعدادا للهجوم على إيران

15/10/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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