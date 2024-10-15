نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته وتبنى "معادلة جديدة"

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن الحزب قوي رغم الضربات القاسية التي أصابته واستعاد عافيته الميدانية وقدراته، مؤكدا أن حزب الله قرر منذ نحو أسبوع تنفيذ "معادلة جديدة" ستستمر وهي "إيلام العدو".

وأضاف -في كلمة له هي الثالثة منذ اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله– أن الحزب طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، دون أن تكون دعوته هذه تعبيرا عن "موقف ضعف".

وفي ما يلي باقي أهم المحاور التي جاءت في كلمة نعيم قاسم: