الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها

أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، وقال شهود عيان إن "أصوات اشتباكات مسلحة وتفجيرات تُسمع في أرجاء المخيم بالتزامن مع اقتحامه".

وتوفي فلسطيني اليوم الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها في يوليو/ تموز الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقال مستشفى "ابن سينا" التخصصي بجنين في بيان "استشهاد المصاب صلاح الدين جبارين متأثرا بإصابته من قبل جيش الاحتلال، حيث مكث بالعناية المكثفة منذ يوليو/تموز الماضي".

وباستشهاد جبارين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 755 والمصابين إلى 6 آلاف و250 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 140 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.