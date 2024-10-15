قتيل إسرائيلي وجرحى بإطلاق نار قرب أسدود

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق النار قرب أسدود جنوب إسرائيل، بينما استشهد المنفذ.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال في وقت سابق بإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار بموقعين قرب أسدود، قبل أن تعلن هيئة الإسعاف عن الحصيلة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن منفذ عملية إطلاق النار استهدف سيارة دورية شرطة عند شارع 4 قرب أسدود.

صور أولية تظهر منفذ عملية إطلاق النار قرب أسدود بعد إعلان الإسعاف الإسرائيلي "تحييده"#الأخبار pic.twitter.com/TpWGl3UrE5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 15, 2024

بدورها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية مستمرة وأن الشرطة تدفع بمزيد من القوات إلى منطقة نير غليم قرب مدينة أسدود.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمطاردة شخص آخر يعتقد أنه وجد في موقع العملية قرب أسدود.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إنها لم تحدد بعد خلفية حادث إطلاق النار قرب أسدود.