سرايا القدس تبث مشاهد معارك ضارية وتفجير آليات إسرائيلية بطولكرم

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من معارك ضارية مع جنود الاحتلال بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، تضمنت تفجير مركبات عسكرية وجرافات واشتباكات من المسافة صفر.

وتظهر المشاهد تفجير سيارات عسكرية وجرافات لقوات الاحتلال بمحور شارع نابلس في مخيم نور شمس، وتفجير آلية عسكرية بعبوة ناسفة في محور المسلخ بالمخيم.

كما تضمن المقطع أصوات اشتباكات قالت السرايا إنها كانت مع جنود الاحتلال من المسافة صفر في محور المسلخ، وكذلك استهدافات للجنود بمحور شارع نابلس في المخيم.

وتعكس هذه المشاهد حدة المواجهات في الضفة الغربية وتصاعد العمليات العسكرية من جانب المقاومة وعملياتها في الضفة.

وبدأت سرايا القدس في الضفة الغربية توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مدن الضفة ومخيماتها كما هي الحال مع ما تقوم به قوى المقاومة من توثيق عملياتها في قطاع غزة، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة من تلك العمليات.