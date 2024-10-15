حزب الله يكثف استخدام الصواريخ الباليستية وإسرائيل تقصف 200 هدف بلبنان

دوت صفارات الإنذار في بلدات بشمال إسرائيل، وتزامن ذلك مع تأكيد إسرائيلي بأن حزب الله كثف استخدام الصواريخ الباليستية، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على لبنان، مؤكدا استهداف أكثر من 200 موقع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم الثلاثاء في مدن وبلدات عدة جنوب حيفا وفي زيخرون يعكوف ومنطقة الكرمل، وأيضا في كريات شمونة ومحيطها وفي كفار غلعادي ومسغاف عام بإصبع الجليل شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين صباح اليوم أطلقا من لبنان باتجاه حيفا، وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله يكثف استخدام الصواريخ الباليستية واستهدف حيفا بصاروخين نوع "أرض أرض".

صواريخ واشتباكات

وفي تطور يعكس مرحلة جديدة من المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، تعرّض وسط تل أبيب وشمالها أمس الاثنين لهجوم صاروخي غير مسبوق، حيث دوت صفارات الإنذار في نحو 200 مدينة وبلدة وموقع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تصدى لـ3 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل وقصف لاحقا منصات الإطلاق.

وقد تسبب هذا الهجوم في احتماء مليوني إسرائيلي بالملاجئ وتعطل حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

في المقابل، قال حزب الله في بيان أصدره صباح اليوم إنه استهدف تحركا لقوات إسرائيلية في محيط موقع المرج برشقة صاروخية.

كما أكد أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين، وأكد أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه يخوض مواجهات في عيتا الشعب.

وفي حين أكد مركز طبي إسرائيلي في صفد إصابة 7 جنود إسرائيليين في المعارك أمس الاثنين بثت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد قالت إنها تظهر قتالا من "المسافة صفر" بين جنود إسرائيليين ومقاتلين من حزب الله في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم نحو 200 هدف جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، وإنه قتل عشرات من عناصر حزب الله.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات واسعة على مناطق لبنانية في الجنوب والبقاع شرقا وصولا إلى شمال لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم منطقتي الأحمدية وبرغز والخيام والطيبة في جنوب لبنان والدلافة بالبقاع الغربي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أمس الاثنين للمرة الأولى منطقة زغرتا شمالي لبنان، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 21 شخصا وإصابة 4 جراء غارة إسرائيلية على بلدة أيطو في قضاء زغرتا.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارة استهدفت مبنى سكنيا، وأدت إلى أضرار مادية في المباني المجاورة.

وأفاد المراسل بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة دورس في محيط مدينة بعلبك، وعلى منطقة رياق علي النهري في البقاع الأوسط حيث استهدفت مبنى سكنيا.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مبنى آخر في محلة الكرك بقضاء زحلة وعلى بلدة العين شمالي سهل البقاع شرقي لبنان.

مواجهات وجها لوجه

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الآلاف من الجنود الإسرائيليين يشاركون بالحملة البرية في لبنان مع حركة دخول وخروج يومية، وأكدوا أن معظم المقاومة التي واجهها هؤلاء في لبنان لم تكن وجها لوجه، بل تعرضوا لهجمات باستخدام متفجرات وقذائف هاون وصواريخ.

وأشار المسؤولون إلى أنه لا يمكن استهداف مقاتلي حزب الله من الجو لوجودهم في مخابئ تحت الأرض.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان حتى مساء أول أمس الأحد عن 1539 قتيلا و4471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.