حزب الله يتهم إسرائيل بقصف جنوب لبنان بقنابل عنقودية

اتهم حزب الله اللبناني إسرائيل بقصف مناطق في جنوب لبنان بقنابل عنقودية محرمة دوليا، وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الجريمة.

وقالت دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان اليوم الثلاثاء "إن العدو الإسرائيلي أقدم اليوم على رمي صواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا على مناطق بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، بينها وادي الخنازير بوادي الحجير، ومنطقة خلة راج بين بلدتي علمان ودير سريان، وشرق بلدة علمان باتجاه الأحراش".

وقال الحزب إن "هذه الجريمة الهمجية، التي تنضاف إلى سلسلة جرائم العدو الإسرائيلي ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني، تؤكد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية".

وأوضح الحزب في بيانه أن قصف البلدات اللبنانية بقنابل عنقودية يؤكد الاستهتار الإسرائيلي الفاضح بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، خاصة في زمن الحرب.

وطالب حزب الله الجهات ذات الصلة في لبنان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الجريمة النكراء بكل المقاييس خاصة لما لها من آثار سلبية بعيدة المدى على المدنيين.

عاجل | حـ.ـزب الله: العدو الإسرائيلي ألقى قنابل عنقودية محرمة دوليًا على 3 مناطق في جنوب لبنان pic.twitter.com/6NKfIQOYSC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 15, 2024

والقنابل العنقودية هي نوع من الأسلحة التي تحرّمها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بسبب تأثيراتها المدمرة والمستمرة على المدنيين.

ومن ذلك اتفاقية الذخائر العنقودية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2010، والبروتوكول الخامس الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003.

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية، وتدعو إلى الانضمام إلى اتفاقية تلك الذخائر.