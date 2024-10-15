بولندا تمهد لتعليق حق اللجوء

من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء البولندي، خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فرض تعليق مؤقت على حق اللجوء، وأيضا إستراتيجية تهدف للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أمام تجمع للائتلاف المدني الحاكم، يوم السبت الماضي، أنه يعتزم تعليق حق اللجوء، مؤقتا على الأقل.

وأضاف توسك "يجب أن تستعيد الدولة سيطرتها بنسبة 100% على من يدخلون بولندا"، متعهدا بـ"الدفع باتجاه اعتراف الاتحاد الأوروبي بمثل هذا القرار". لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن أي إجراءات جديدة.

وأشارت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة، بمقتضى قواعد مشتركة، بإتاحة الوصول إلى إجراءات اللجوء لمن يسعون إلى الحماية.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بتعمد توجيه المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروس، وهي في الوقت نفسه حدود خارجية للتكتل الأوروبي.