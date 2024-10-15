القسام تستهدف قوة للاحتلال برفح والسرايا تقصف دبابة وجنودا بجباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء تمكن مقاتليها من تفجير عبوة في قوة للاحتلال شرقي مدينة رفح، في حين قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت دبابة وقصفت جنود وآليات الاحتلال في جباليا.

وقالت كتائب القسام إنها فجّرت "عبوة برميلية في قوة صهيونية خاصة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح" قرب منطقة الريان شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، قالت سرايا القدس إنها استهدفت بقذيفة "آر بي جي" دبابة ميركافا للاحتلال متوغلة في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا، وذلك في أعقاب إعلان السرايا قصفها بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع.

يأتي هذا بعد أن بثت كتائب القسام أمس الاثنين مقاطع مصورة لإيقاعها سرية "مشاة ميكانكي" للاحتلال في كمين شرق معسكر جباليا بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهر الفيديو عناصر القسام خلال تخطيطهم للكمين وتوزيع مراكز المشاركين في التنفيذ، وهم رامي الدروع وقاذف الشواظ وقاذف العبوة الرعدية، إضافة إلى مطلق العبوة المضادة للأفراد.

كما بيّن المقطع مرور دبابتي ميركافا وآليات الاحتلال الأخرى، ليتم تفجير العبوات واستهداف الجنود بعبوات شواظ وقذائف الياسين، قبل أن يُظهر الفيديو مروحيات الاحتلال خلال إجلائها القتلى والجرحى.

كما بثت القسام أمس مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.