قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان توافقا على خطورة الوضع الإقليمي، وضرورة وقف التصعيد.

كما أوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري وولي العهد السعودي شددا على أن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام، كما طالبا ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية عقب جلسة مباحثات بين الجانبين في القاهرة، التي زارها ولي العهد السعودي اليوم الثلاثاء.

وحذر السيسي والأمير محمد بن سلمان من أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار الصراع بالمنطقة.

وطالبا ببدء خطوات للتهدئة "تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة ولبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوقف عن سياسات حافة الهاوية، بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع".

كما شددا على ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي.

وذكر بيان الرئاسة المصرية أن المباحثات شهدت "استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة".

كما أفاد البيان بأن السيسي والأمير محمد بن سلمان شهدا في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن اليوم أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي للتباحث مع السيسي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.