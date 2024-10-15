الاحتلال ينفذ اقتحامات بالضفة ويشتبك مع مقاومين في طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدنا وبلدات في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات، وخاضت اشتباكات مع مقاومين في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وقد أفادت منصات محلية باقتحام قوات الاحتلال طوباس بأعداد من الجنود والآليات العسكرية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وقالت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس -في بيان- إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة عند مفترق تياسير ومحور الثغرة، وأطلقوا زخات كثيفة من الرصاص باتجاه آليات الاحتلال وحققوا إصابات مباشرة.

من جانب آخر، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد محاصرة منزلهما في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اقتحمت قرى روجيب وبيت دجن وبيت فوريك شرق نابلس ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

ودهمت قوات الاحتلال منازل في مخيم العروب شمال الخليل واعتدت على ساكنيها.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمدينة يطا جنوب الخليل، بعد أن اعتدت على بعض العائلات برش غاز الفلفل.

وذكرت منصات محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين خلال اقتحام مخيمي الدهيشة والدوحة في بيت لحم.

وشملت اقتحامات قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في مدينة يطا جنوب الخليل pic.twitter.com/Is2qpCRxPv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2024

وانسحبت قوات الاحتلال -مساء أمس- من مدينة جنين شمالي الضفة بعد عملية عسكرية استمرت 8 ساعات وأسفرت عن استشهاد شابين وإصابة 4 آخرين، وأعمال تجريف.

وقال رئيس بلدية جنين السابق نضال العبيدي -للأناضول- إن عملية جيش الاحتلال بدأت بمحاصرة منزل في مخيم جنين لاعتقال بعض الشباب، لكنها لم تتمكن من ذلك وكان المنزل فارغا.

وقد تناقل فلسطينيون مقاطع مصورة لعملية الاقتحام، ودخول جرافات وآليات هدم ثقيلة لمخيم جنين، كما أظهرت المقاطع وجود مصابين داخل أزقة المخيم.

وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها المدينة المقدسة، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 754 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وقد خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة -على مرأى ومسمع من العالم- أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.