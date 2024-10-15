إيران تندد بعقوبات أوروبية عليها وتنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

نددت إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عليها، ونفت تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على موقع إكس اليوم الثلاثاء "ادعت بعض الدول الأوروبية وبريطانيا للأسف دون دليل أن إيران تدخلت عسكريا في هذا الصراع وهو ما نرفضه تماما"، في إشارة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار بقائي إلى أن التعاون الدفاعي القائم بين إيران وروسيا لا يستهدف طرفا ثالثا، وأكد أن طهران تعارض الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وتدعو إلى إيجاد حلول دبلوماسية لإنهائها.

وندد بقائي بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أفراد وكيانات إيرانية قائلا إن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.

واتهم دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان، من خلال تقديم السلاح إلى إسرائيل.

تفاصيل العقوبات

ووافق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على فرض عقوبات على 7 أفراد و7 كيانات من بينها شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، وبرر الاتحاد ذلك بصلات هؤلاء بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.

ومن بين من استهدفتهم العقوبات شركتا الطيران "ساها إيرلاينز" و"ماهان إير" وسيد حمزة قلندري نائب وزير الدفاع الإيراني.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا مسؤولين كبارا في الحرس الثوري الإيراني ومديرين إداريين بشركة صناعة الطائرات ومنظمة الفضاء الإيرانية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

بدورها، أدرجت بريطانيا 9 عناصر جديدة في نظام العقوبات ضد إيران.

وفي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وأشارت واشنطن إلى معلومات مخابراتية ذكرت أنها أبلغت بها حلفاء.