أقيمت في طهران -اليوم الثلاثاء- مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، الذي قضى بالعاصمة اللبنانية بيروت في سبتمبر/أيلول الماضي بغارة إسرائيلية، وشارك في التشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قآني.

كما حضر مراسم التشييع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومن المقرر دفن جثمان نيلفروشان في مسقط رأسه بمدينة أصفهان.

وبدأت مراسم تشييع الجنرال الإيراني من ساحة الإمام الحسين وسط طهران صباح الثلاثاء، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

وحضر الآلاف مراسم التشييع ورفع الكثير منهم رايات حزب الله الصفراء والأعلام الإيرانية والفلسطينية وسط هتافات "الموت لإسرائيل".

وكان لافتا ظهور قآني خلال استقبال جثمان نيلفروشان، بجانب عدد كبير من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، بعد أيام من تردد تكهنات باحتمال تعرضه للاغتيال في غارة جوية إسرائيلية في لبنان.

تكهنات

وتحدثت وسائل إعلام خلال الأسبوعين الماضيين عن مقتل قآني، وزعمت أخرى أنه أصيب بجروح، فيما تحدثت أنباء أخرى عن تحقيق معه بتهمة خرق المخابرات الإسرائيلية للحرس الثوري، لتحسم لقطات اليوم مصير قآني.

وزار قآني مكتب حزب الله في طهران عقب اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وبعد هجوم إسرائيلي آخر استهدف قيادات الحزب ببيروت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجرى الحديث مجددا عن مقتله أو إصابته بجروح.

ولاحقا نشرت وسائل إعلام غربية أنباء عن تحقيق يتم إجراؤه مع قآني بتهم اختراق المخابرات الإسرائيلية للحرس الثوري الإيراني وأنه تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول شنت إيران هجوما على إسرائيل استخدمت فيه نحو 180 صاروخا، قالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، ونصر الله ونيلفروشان.

واغتالت إسرائيل حسن نصر الله وآخرين، بينهم نيلفروشان، بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

في حين اغتيل هنية في قصف استهدف مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، وتتهم إيران إسرائيل باغتياله.​​​​​​​

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وبدعم أميركي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.