إسرائيل تتحدث عن اعتراض مسيّرة تبنتها "المقاومة الإسلامية" بالعراق

تحدث الجيش الإسرائيلي -مساء الثلاثاء- عن اعتراض طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى إسرائيل من جهة الشرق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بثت "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطعا مصورا عبر منصة تليغرام يُظهر ما قالت إنها "مشاهد من إطلاق طيران مسيّر باتجاه هدف حيوي في طبريا (شمال إسرائيل) بأراضينا المحتلة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس "اعترضت القوات الجوية قبل قليل طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى أراضي البلاد من جهة الشرق، وذلك قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية"، دون تفاصيل أخرى.

فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الجيش اعترض 3 أهداف جوية مشبوهة قرب بحيرة طبريا، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقبل 10 أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من عسكرييه، وإصابة 24 آخرين بجروح، بينهم اثنان بجروح خطيرة، وادعى أنه للمرة الأولى يتم تسجيل قتلى وجرحى بهجوم من العراق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وبدعم أميركي واسع، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، أسفرت عن أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.