وزير الصحة السوداني يعلن عن منحة قطرية تتضمن أدوية منقذة للحياة

الخرطوم– كشف وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، للجزيرة نت، عن منحة جديدة من دولة قطر للسودان تشمل توفير الأدوية المنقذة للحياة.

وقال الوزير، عقب اجتماعه بوزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، إن دولة قطر وافقت على مشروع توفير 50 ماكينة غسيل كلى، ودعم جراحة القلب للأطفال وتوفير قائمة من الأدوية المنقذة للحياة خلال 3 أشهر.

وأعرب وزير الصحة السوداني عن تقديره لدولة قطر لمساندة السودان في المحافل الدولية، وعلى المستوى الإقليمي والعالمي ومنصات الأمم المتحدة، وتقديم أدوية السرطان ومحاليل الكلى والإسعافات خلال الفترة الماضية.

وأفاد بموافقة قطر كذلك على توفير أجهزة ومعدات للمستشفيات الرئيسية، ودعم الأمراض المزمنة ومشروع لدعم مركز الأورام.

وأشار إلى أن دولة قطر وعدت بدعم تأهيل القطاع الصحي بالسودان في فترة ما بعد الحرب.

وقدمت قطر على مدى العام الماضي مساعدات طبية ودعما منتظما للقطاع الصحي السوداني، كان آخرها زيارة وفد طبي قطري لإجراء عمليات جراحية للمتأثرين بالحرب.