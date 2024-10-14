الاحتلال يمنع دخول المساعدات لشمال غزة والمقاومة تستهدفه بجباليا ورفح

يشهد شمال قطاع غزة معاناة إنسانية وصفها المسؤولون المحليون بالكارثة، خاصة بعد فصل الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنع دخول المساعدات والفرق الطبية، في الوقت الذي استهدفت فيه المقاومة الفلسطينية قوات للاحتلال في مخيم جباليا شمالا ورفح جنوبا.

فقد قال مسؤول حكومي للجزيرة إنه منذ الأول من الشهر الجاري لم يُسمح بدخول أي مواد إغاثية لشمال القطاع، وإن الشاحنات التي دخلت اليوم وصلت لمدينة غزة، ولم تدخل مخيم جباليا والمنطقة المحاصرة.

وأضاف المسؤول أن الأمم المتحدة أبلغتنا أنها تحاول إدخال مساعدات لمخيم جباليا لكن الاحتلال يمنع ذلك، مؤكدا أن الوضع الإنساني بلغ مستويات شديدة الصعوبة بسبب شح المواد الغذائية وانقطاع الماء.

وأشار المسؤول إلى أن الاحتلال يروج كذبا للعالم أن الشاحنات دخلت المنطقة المحاصرة.

من جهته، قال مدير إسعاف الخدمات الطبية في شمال غزة فارس عفانة، للجزيرة، إن قوات الاحتلال تمنع الفرق الطبية وفرق الإسعاف من الوصول إلى الجرحى المحاصرين في مخيم جباليا.

وأضاف عفانة أن الخدمات الطبية ظلت تتلقى اتصالات استغاثة منذ اليوم الأول للحصار لكن دون جدوى، بسبب تعمد قوات الاحتلال استهداف الفرق الطبية.

قصف متواصل

وفي مستجدات القصف الإسرائيلي، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 23 آخرون، اليوم الاثنين، بقصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بمدينة غزة، وخيمتين للنازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إحداهما تقع ضمن منطقة تزعم إسرائيل أنها آمنة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر طبي للجزيرة إن 30 شخصا استُشهدوا في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفيما سقط عشرات الشهداء والمصابين في قصف استهدف مركزا لتوزيع المساعدات بمخيم جباليا، قالت مصادر للجزيرة إن جثث عشرات الشهداء لا تزال تحت أنقاض المنازل وفي شوارع المخيم.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال قصفت سيارة إسعاف قرب "مستشفى اليمن السعيد" في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، ما أوقع عددا من الإصابات.

وقال المراسل إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 9 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وشُيعت الجثامين بعد نقلها إلى "مجمع ناصر الطبي" في خان يونس.

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش إن أعداد الشهداء والجرحى في شمال قطاع غزة تتزايد بفعل المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين، والتي كان آخرها مجزرة مركز التموين في مخيم جباليا.

وناشد البرش وقف المجازر في القطاع ووصف الوضع بالكارثي، وأضاف أن المستشفيات في شمال القطاع لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة، ومنع وصول الإمدادات الطبية اللازمة.

تطورات ميدانية

في التطورات الميدانية، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا، قالت إنها لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" أمس الأحد شمال مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" قرب مسجد الصراط، بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت القسام إن مقاتليها فجروا عبوة رعدية مضادة للأفراد في جنود إسرائيليين حاولوا الدخول إلى منزل في مدينة رفح أيضا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي مخيم جباليا، شمالي القطاع، أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة "9-دي" عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار، كما بثّت القسام مشاهد من إيقاع سرية مشاة ميكانيكية مؤللة في كمين محكم شرق مخيم جباليا.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال عند جبل الكاشف، شرق مخيم جباليا.