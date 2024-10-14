مشاهد لاستهداف القسام ناقلة جند بقذيفة تاندوم شمال بيت لاهيا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الاثنين مشاهد من استهداف ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة بيت لاهيا الواقعة شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد رصد الناقلة ثم إطلاق القذيفة عليها قبل إصابتها إصابة مباشرة.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي من إبادة مستمرة، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين وتستهدف أي شخص يتحرك لجلب المياه أو تشغيل الآبار في المنطقة.

ودأبت كتائب القسام في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.