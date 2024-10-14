قصة "العشاء الأخير" لجنود لواء غولاني الإسرائيلي

يعد لواء غولاني من أقوى الألوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو اللواء الوحيد الذي استمر في العمليات العسكرية منذ تأسيسه، وله أهمية كبيرة لدى قادة الاحتلال، إذ أصبح بمنزلة رأس حربة.

لكن هذا اللواء تلقى ضربة موجعة أمس الأحد خلال تناول جنوده العشاء في صالة الطعام بقاعدة للتدريب بالقرب من بنيامينا جنوبي حيفا.

فعلى حد تعبير ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، كان الجنود يظنون أن هذا العشاء كغيره، لكن المفاجأة أن مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقطت وسط طاولات الطعام، فجعلته العشاء الأخير بالنسبة إلى 4 جنود إسرائيليين لقوا مصرعهم، فضلا عن إصابة 67 آخرين.

في حدث غير عادي ، وجبة العشاء الأخيرة. أثناء تناول الجنود الإسرائيليين العشاء في صالة الطعام في قاعدة لواء جولاني للتدريب بالقرب من بنيامينا، أصابت مسيرة أطلقها حزب الله الصالة، وأدى ذلك في تقرير أولي إلى إصابة 28 جنديا، عدد كبير منهم في حالة حرجة للغاية وخطيرة . أتوقع خلال… pic.twitter.com/8PzNoqxEyK — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 13, 2024

وبدأت الصور ومقاطع الفيديو تنتشر من موقع الحدث، الذي وصفه مغردون بأنه موقع لأكبر عملية مؤلمة أصابت الاحتلال منذ معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع انتشار الصور من صالة طعام جنود لواء غولاني، أطلق ناشطون وسم #العشاء_الأخير، وقالوا إن 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 هو أكثر يوم يصاب به جنود الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أصيب أكثر من 100 جندي إسرائيلي في المعارك البرية والمسيرات مع المقاومة اللبنانية، وأعداد أخرى في كمائن للمقاومة في قطاع غزة.

وأضافوا أن إصابة الجنود تعني خروجهم من الخدمة غالبا، وتسجيلهم على قوائم "الرواتب الدائمة" للجيش.

قصة قصيرة .. "مسيرة مباركة" بينما كان مجموعة من الجنود اليهود يتجمعون في المطعم ليتناولوا وجبة العشاء إذ قام رجل فيهم خطيبا يحدثهم عن بطولاتهم ويحفزهم لمواجهة الإرهابين وغزوهم داخل ديارهم …

ولكن قطع كلامه مسيرة مباركة لم تضل طريقها هذه المرة ولم يرصدها أحد حتى استقرت فى حضنه… — عبدالله يونس (@AbdullahYoune17) October 13, 2024

ووصف مدونون العملية بالمركبة والمعقدة، بعدما نفذها حزب الله بالعمق الإسرائيلي، وبعث من خلالها عدة رسائل، أولاها أن قدرات حزب الله التنظيمية والعسكرية أقوى بكثير مما يتصوره الاحتلال.

أما الرسالة الثانية -وفقا لهؤلاء المدونين- فهي أن منظومة الدفاع الجوية ومنظومة القبة الحديدية ثبتت هشاشتها وضعفها أمام مسيرات حزب الله الانتحارية، مما يسبب أزمة في إسرائيل.

" العشاء الأخير " صورة من قاعة طعام جنود الاحتلال داخل المعسكر في وادي عارة، حيث انفجرت طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله. pic.twitter.com/iswxCidefM — Free Palestine 🇵🇸 (@M0_Gooner) October 13, 2024

أما عن البعد الاستخباراتي لهذه العملية، فكتب مغردون أنه "من المهم ألا نغفل هذا البعد، وهذا مهم جدا، لأن موقع معسكر غولاني لم يكن محددا بأهداف الهدهد بحيفا في ما نشر سابقا حول حيفا، وهذا الهدف حددته المقاومة وتابعته إلى حين موعد اجتماع الجنود… (مما) يعني (أنها) تعرف أين ومتى تضرب".

https://x.com/saidelhaj/status/1845542492202016916

وأشار متابعون إلى أن حزب الله استطاع اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي والقبة الحديدة وتوجيه ضرب قاسية للاحتلال، وهو ما وصفوه بالفشل الحقيقي لمنظومات الدفاع الإسرائيلي.

كيف تُترجم اية ما رميت اذ رميت لكن الله رمى، في العام ٢٠٠٦، اتصل احد ضباط المقاومة بأحد عناصر الوحدة الصاروخية، كان هذا الضابط يريد معرفة وضعية المنصات أي احصاء عدد الصواريخ الموجودة في قطاعه. سأل الضابط الشاب أعطيني شو في عندك (قاصدا كم عدد الصواريخ)، الا ان الشاب فهمها اضرب ما… — Qassem S Qassem (@QassemsQassem) October 13, 2024

وتعليقا على استخدام حزب الله المسيرات، كتب الباحث سعيد زياد قائلا "تنتمي حروب العشرية الأخيرة إلى عالم المُسيّرات، هذا السلاح الذي منح الجيوش تفوقا جويّا فوق تفوّقها، وقدرة كبيرة على الوصول إلى أماكن في عمق العدو بتكلفة صفرية تقريبا".

وأضاف أن المسيرات كانت في الصراع العربي الإسرائيلي عموما فارقة جدا، ففي معركة طوفان الأقصى كان سلاح المعركة بالنسبة للعدو هو مسيرة الكواد كابتر، لما منحته من تفوق استخباري وناري هائل، بهامش تكلفة بشرية صفرية.

واعتبر زياد أن ما جرى من قبيل "أن تخترق المقاومة هذا العالم، وأن تدخل الخدمة هذا النوع من السلاح سيكون له شأن عظيم في مستقبل الصراع، وسيكون وقعه أكبر بكثير من امتلاك المقاومة صواريخ ومدافع".