عراقجي: المباحثات غير المباشرة مع واشنطن توقفت لغياب "الأرضية" المناسبة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أثناء زيارته إلى مسقط، اليوم الاثنين، أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد توقفت حاليا، بسبب غياب "الأرضية" المناسبة لاستئنافها، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية. وأوضح عراقجي أن الظروف الراهنة في المنطقة تُعيق إمكانية استمرار هذه المباحثات، مشيرا إلى أن استئنافها قد يتطلب تجاوز الأزمة الإقليمية الحالية.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني ضمن جولة إقليمية شملت زيارة عدد من الدول العربية، في مساع لاحتواء التوترات المتزايدة في المنطقة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إيران أنها أجرت محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في 1979. وتناولت المحادثات سبل تهدئة التوترات المتعلقة بالأنشطة العسكرية بين الجانبين في مناطق مثل لبنان وغزة واليمن.

وصرح عراقجي -في مؤتمر صحفي- أن مسار المحادثات متوقف الآن، بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة، وأن إيران لا ترى "أي أرضية لهذه المحادثات، حتى نتمكن من التغلب على الأزمة الحالية. ثم سنقرر بعد ذلك ما إذا كنا سنستمر وكيف".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تتابع الوضع عن كثب، لكنها غير مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات في ظل هذه الأجواء المتوترة.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل، وذلك في سياق ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله، وضابط في الحرس الثوري الإيراني. وقد توعدت إسرائيل بشن عمليات عسكرية انتقامية ردا على الهجوم.