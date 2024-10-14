إسرائيل تعلن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بتجنيد إسرائيليين.

وأكد المصدر اعتقال إسرائيليين من رامات غان شمال تل أبيب بتهمة التخابر مع إيران.

وكان الشاباك أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي اعتقال رجل الأعمال الإسرائيلي موتي ميمان (72 عاما) من بلدة عسقلان، بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني ومخابراته.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وترقب من هجوم إسرائيلي على طهران، ردا على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل نحو أسبوعين.