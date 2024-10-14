تحذيرات من صواريخ باليستية على تل أبيب ووقف حركة الملاحة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على تل أبيب، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في وسط إسرائيل بما يشمل تل أبيب مع إطلاق مقذوفات عبر الحدود من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي "رصدنا 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وتم اعتراضها جميعها"، مضيفا "هاجمنا منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير".

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون. وقالت القناة الـ12 إن طائرة "إلعال" كانت تستعد للهبوط بمطار بن غوريون تابعت التحليق حتى البحر الميت بسبب الصواريخ.